Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Bablers Weisheitszähne | Handlungszwerg

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Bablers Weisheitszähne. Die Preise in Österreich, bei Lebensmitteln, bei Energie und vielem mehr sollen und müssen sinken – dazu bekennt sich der SPÖ-Chef und Vizekanzler. Aber wie das zu schaffen wäre – das wollte oder konnte Andreas Babler im ORF-„Sommergespräch“ Montagabend nicht verraten. Ihm scheinen nicht nur alle Giftzähne, von denen er vor dem Einzug in die Regierung eine ganze Batterie besessen hatte, gezogen worden zu sein. Böse Geister meinen, man habe ihn auch gleich um die Weisheitszähne erleichtert…

0 Kommentare

Handlungszwerg. Nur in einem Punkt wurde der mittlerweile offenbar aus lauter Koalitionsräson mit voll angezogener Handbremse durch das türkis-rot-pinke Dickicht schleichende einstige Parteirebell konkret: Die verordnete Preisbremse für geregelte Mietzinse wird verlängert, auch freie Mietzinsvereinbarungen werden ab Jahreswechsel geregelt, kündigte Babler an. „Werden geregelt“? Ab Jänner 26? Richtiger wäre wohl: „Sollen geregelt werden.“ Und zwar: „künftig“ oder „irgendwann“. Denn die Reaktionen der Koalitionspartner auf die Verkündung des Vizekanzlers sind, gelinde gesagt, „zurückhaltend“. Während die Neos Skepsis äußerten, blieb die ÖVP überhaupt ganz einsilbig, sie „bekennt sich zum Regierungsprogramm“, wurde dürr mitgeteilt. Ja, was denn sonst? Jetzt muss Babler, dem wenig Durchsetzungskraft attestiert wird, beweisen, dass er auch liefern kann. Und nicht Herbert Kickl recht hat: Denn der Blaue bezeichnete den Roten nach dessen Mieten-Ansage als „Ankündigungsriese und Handlungszwerg“.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Meinl-Reisinger klar:
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
LIVE
Hier im Liveticker
LIVE: Stange! Sturm vergibt Top-Chance auf Führung
Er sieht sich selbst als ultimativen Dealmaker in Sachen Frieden, nur stimmt es auch?
Krone Plus Logo
Fakt oder Fake?
Donald Trump und seine sieben „Friedensverträge“
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Verunsicherung wächst
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
US-Präsident Donald Trump will in Washington die Todesstrafe wieder einführen. 
„Präventivmaßnahme“
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
122.480 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
95.048 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.930 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
977 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Präventivmaßnahme“
Trump will Todesstrafe für Morde in Washington
Meinl-Reisinger klar:
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
Krone Plus Logo
Fakt oder Fake?
Donald Trump und seine sieben „Friedensverträge“
Wachauer Volksfest
Politische Parolen zwischen Autodrom und Bierzelt
Angriff auf Kohlegrube
Russland beschießt Mine: 150 Bergleute eingesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf