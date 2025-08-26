Bablers Weisheitszähne | Handlungszwerg

Bablers Weisheitszähne. Die Preise in Österreich, bei Lebensmitteln, bei Energie und vielem mehr sollen und müssen sinken – dazu bekennt sich der SPÖ-Chef und Vizekanzler. Aber wie das zu schaffen wäre – das wollte oder konnte Andreas Babler im ORF-„Sommergespräch“ Montagabend nicht verraten. Ihm scheinen nicht nur alle Giftzähne, von denen er vor dem Einzug in die Regierung eine ganze Batterie besessen hatte, gezogen worden zu sein. Böse Geister meinen, man habe ihn auch gleich um die Weisheitszähne erleichtert…
Handlungszwerg. Nur in einem Punkt wurde der mittlerweile offenbar aus lauter Koalitionsräson mit voll angezogener Handbremse durch das türkis-rot-pinke Dickicht schleichende einstige Parteirebell konkret: Die verordnete Preisbremse für geregelte Mietzinse wird verlängert, auch freie Mietzinsvereinbarungen werden ab Jahreswechsel geregelt, kündigte Babler an. „Werden geregelt“? Ab Jänner 26? Richtiger wäre wohl: „Sollen geregelt werden.“ Und zwar: „künftig“ oder „irgendwann“. Denn die Reaktionen der Koalitionspartner auf die Verkündung des Vizekanzlers sind, gelinde gesagt, „zurückhaltend“. Während die Neos Skepsis äußerten, blieb die ÖVP überhaupt ganz einsilbig, sie „bekennt sich zum Regierungsprogramm“, wurde dürr mitgeteilt. Ja, was denn sonst? Jetzt muss Babler, dem wenig Durchsetzungskraft attestiert wird, beweisen, dass er auch liefern kann. Und nicht Herbert Kickl recht hat: Denn der Blaue bezeichnete den Roten nach dessen Mieten-Ansage als „Ankündigungsriese und Handlungszwerg“.
