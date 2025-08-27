Bei diesem „Herbstgold“ wäre gar Haydn in Ekstase

In wenigen Tagen startet das „Herbstgold“-Festival in Eisenstadt. Hollywoodstar John Malkovich wirkt mit einer Lesung mit, Musiker mit Rang und Namen sorgen für den klangvollen Hochgenuss.
Im September beginnt eine der stimmungsvollsten Zeiten im burgenländischen Kulturkalender: das „Herbstgold“-Festival im Schloss Esterházy in Eisenstadt, das heuer zum neunten Mal stattfindet. Von 10. bis 21. September kann man hier Musik in ihrer bewegendsten Form erleben. Dafür sorgen renommierte Künstler aus aller Welt.
Mit dem Motto „Ekstase“ verspricht Intendant Julian Rachlin einen musikalischen Ausnahmezustand. „Ekstase in der Musik bedeutet die völlige Durchdringung eines Werks. Es sind jene Augenblicke, in denen ein Ton nachklingt, die Zeit stillzustehen scheint und Leidenschaft und Virtuosität eine Brücke zwischen Kunst und Seele schlagen“, sagt der bekannte Violinist, Bratschist und Dirigent.
Wer Karten haben will, muss schnell sein
Drei Konzerte sind bereits restlos ausverkauft, darunter das Eröffnungskonzert mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung des ungarischen Dirigenten Sir András Schiff sowie das mit Spannung erwartete Konzert des BBC Philharmonic Orchestra, das erstmals in Eisenstadt gastiert und mit Rachlin und dem französischen Meistercellist Jean-Guihen Queyras ein hochemotionales Programm von Antonín Dvořák und Johannes Brahms gestalten wird.
Zu den Höhepunkten des Festivals zählt u.a. jenes starbesetzte Streichersextett-Konzert am 17. September, das sich Arnold Schönbergs Werk „Verklärte Nacht“ widmet und die emotionale Entwicklung eines Paares – von Schuld und Vergebung bis hin zu innerer Erlösung – musikalisch umsetzt. Am 19. September entzündet der italienische Bariton Andrè Schuen mit Werken aus der Romantik und Moderne ein dramatisches Gefühlsfeuerwerk.
Frische Perspektiven bietet dann am 20. September die Matinee der LGT Young Soloists. Die Musiker dieser preisgekrönten internationalen Nachwuchsformation sind erst zwischen 13 und 23 Jahren alt.
Klassik und Komik unter einem Hut
Für den Showdown sorgt das weltweit gefeierte Duo Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo, das mit Humor und bahnbrechenden Arrangements einfach jeden in seinen Bann zieht. Mit seinem Programm „Best of – The Final Nightmare Music“ geben sie in Eisenstadt eines ihrer allerletzten Konzerte. Ende des Jahres verabschieden sich die beiden Ausnahmekünstler nämlich von der gemeinsamen Bühne.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.