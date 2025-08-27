Bei diesem „Herbstgold“ wäre gar Haydn in Ekstase

Wer Karten haben will, muss schnell sein

Drei Konzerte sind bereits restlos ausverkauft, darunter das Eröffnungskonzert mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung des ungarischen Dirigenten Sir András Schiff sowie das mit Spannung erwartete Konzert des BBC Philharmonic Orchestra, das erstmals in Eisenstadt gastiert und mit Rachlin und dem französischen Meistercellist Jean-Guihen Queyras ein hochemotionales Programm von Antonín Dvořák und Johannes Brahms gestalten wird.