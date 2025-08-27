Vorteilswelt
Kulturfestival

Bei diesem „Herbstgold“ wäre gar Haydn in Ekstase

Burgenland
27.08.2025 16:00
Das Chamber Orchestra of Europe wird das Festival eröffnen.
Das Chamber Orchestra of Europe wird das Festival eröffnen.(Bild: Tommi Schmid)

In wenigen Tagen startet das „Herbstgold“-Festival in Eisenstadt. Hollywoodstar John Malkovich wirkt mit einer Lesung mit, Musiker mit Rang und Namen sorgen für den klangvollen Hochgenuss.

Im September beginnt eine der stimmungsvollsten Zeiten im burgenländischen Kulturkalender: das „Herbstgold“-Festival im Schloss Esterházy in Eisenstadt, das heuer zum neunten Mal stattfindet. Von 10. bis 21. September kann man hier Musik in ihrer bewegendsten Form erleben. Dafür sorgen renommierte Künstler aus aller Welt.

Mit dem Motto „Ekstase“ verspricht Intendant Julian Rachlin einen musikalischen Ausnahmezustand. „Ekstase in der Musik bedeutet die völlige Durchdringung eines Werks. Es sind jene Augenblicke, in denen ein Ton nachklingt, die Zeit stillzustehen scheint und Leidenschaft und Virtuosität eine Brücke zwischen Kunst und Seele schlagen“, sagt der bekannte Violinist, Bratschist und Dirigent.

Intendant Julian Rachlin freut sich schon.
Intendant Julian Rachlin freut sich schon.(Bild: (c) Lars Gunnar Liestol)

Wer Karten haben will, muss schnell sein
Drei Konzerte sind bereits restlos ausverkauft, darunter das Eröffnungskonzert mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung des ungarischen Dirigenten Sir András Schiff sowie das mit Spannung erwartete Konzert des BBC Philharmonic Orchestra, das erstmals in Eisenstadt gastiert und mit Rachlin und dem französischen Meistercellist Jean-Guihen Queyras ein hochemotionales Programm von Antonín Dvořák und Johannes Brahms gestalten wird.

Zu den Höhepunkten des Festivals zählt u.a. jenes starbesetzte Streichersextett-Konzert am 17. September, das sich Arnold Schönbergs Werk „Verklärte Nacht“ widmet und die emotionale Entwicklung eines Paares – von Schuld und Vergebung bis hin zu innerer Erlösung – musikalisch umsetzt. Am 19. September entzündet der italienische Bariton Andrè Schuen mit Werken aus der Romantik und Moderne ein dramatisches Gefühlsfeuerwerk. 

Begleitet wird Andrè Schuen vom Pianisten Daniel Heide.
Begleitet wird Andrè Schuen vom Pianisten Daniel Heide.(Bild: (c) Schubertiade GmbH)

Frische Perspektiven bietet dann am 20. September die Matinee der LGT Young Soloists. Die Musiker dieser preisgekrönten internationalen Nachwuchsformation sind erst zwischen 13 und 23 Jahren alt.

Das Ensemble „LGT Young Soloists“ besteht aus lauter jungen begabten Streichern.
Das Ensemble „LGT Young Soloists“ besteht aus lauter jungen begabten Streichern.(Bild: Marion Schönberger)

Klassik und Komik unter einem Hut
Für den Showdown sorgt das weltweit gefeierte Duo Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo, das mit Humor und bahnbrechenden Arrangements einfach jeden in seinen Bann zieht. Mit seinem Programm „Best of – The Final Nightmare Music“ geben sie in Eisenstadt eines ihrer allerletzten Konzerte. Ende des Jahres verabschieden sich die beiden Ausnahmekünstler nämlich von der gemeinsamen Bühne. 

Loading...
Burgenland
