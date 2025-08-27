Grazer Disco-Ära endet: Das Bollwerk sperrt zu

Zuletzt zog das Bollwerk in den südlichen Bezirk Puntigam, auf das Dach eines früheren Einkaufszentrums in der Triester Straße. In den Räumlichkeiten war zuvor etwa die Disco Fledermaus untergebracht. Am Dienstag wurde per Facebook-Posting ein Schlussstrich gezogen. „Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Normalerweise würden wir jetzt beginnen, das Lokal für die nächsten Monate auf Vordermann zu bringen. Normalerweise … Nach unzähligen Meetings mit allen Beteiligten haben wir uns dazu entschlossen, das Lokal nicht weiterzuführen“, heißt es da.