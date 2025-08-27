Großeinsatz in Wien: Lagerplatz brennt lichterloh

Ein schwerer Brand auf einem Lagerplatz neben einer ehemaligen Gaststätte in Wien-Donaustadt hat Dienstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Die Flammen erfassten mehrere Lagerungen und drohten, auf ein angrenzendes Gebäude zu übergreifen.
Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte mit mehreren Löschleitungen und einem Wasserwerfer gegen den Brand vor. Zusätzlich wurden Unterwasserpumpen eingesetzt, um Löschwasser direkt aus der Neuen Donau zu entnehmen.
Übergreifen auf Gebäude verhindert
Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen auf das Gebäude weitgehend verhindert werden. Lediglich an einer Seite musste der Dachbereich geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Personen wurden keine im Gebäude gefunden.
Brandursache noch unklar
Die Raffineriestraße war während des Einsatzes bis 23 Uhr gesperrt. Insgesamt standen 37 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.