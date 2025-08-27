Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nähe Gaststätte

Großeinsatz in Wien: Lagerplatz brennt lichterloh

Wien
27.08.2025 18:08
Mit Löschwasser aus der Neuen Donau konnte der Brand gelöscht werden.
Mit Löschwasser aus der Neuen Donau konnte der Brand gelöscht werden.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Ein schwerer Brand auf einem Lagerplatz neben einer ehemaligen Gaststätte in Wien-Donaustadt hat Dienstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Die Flammen erfassten mehrere Lagerungen und drohten, auf ein angrenzendes Gebäude zu übergreifen.

0 Kommentare

Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte mit mehreren Löschleitungen und einem Wasserwerfer gegen den Brand vor. Zusätzlich wurden Unterwasserpumpen eingesetzt, um Löschwasser direkt aus der Neuen Donau zu entnehmen.

Übergreifen auf Gebäude verhindert
Dank des schnellen Einsatzes konnte ein Übergreifen auf das Gebäude weitgehend verhindert werden. Lediglich an einer Seite musste der Dachbereich geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Personen wurden keine im Gebäude gefunden.

(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Brandursache noch unklar
Die Raffineriestraße war während des Einsatzes bis 23 Uhr gesperrt. Insgesamt standen 37 Feuerwehrleute mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
14° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
15° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
14° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
134.198 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
100.592 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.613 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1736 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1259 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Doubelte Baywatch-Star
Wiens Basketball-Coach: „Ich war David Hasselhoff“
Nähe Gaststätte
Großeinsatz in Wien: Lagerplatz brennt lichterloh
Plakolm ad Hacker:
„Schaut zu, wie unser Sozialstaat ausgenutzt wird“
Kellner angeklagt
Krimi um verschwundene Getränke in Wiener Lokal
Kritik vor Schulstart
System in Wien begünstigt Brennpunktschulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf