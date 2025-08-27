Signal für die Wirtschaft und die ganze Region

Wir tragen in Oberwart zwar nicht den Song Contest aus, aber mit 54 Jahren Inform haben wir eine Serie, auf die selbst Wien neidisch sein könnte“, scherzte Bürgermeister Georg Rosner bei der Eröffnung der größten Familienmesse Südostösterreichs. Doch hinter dem Schmäh steckt Ernst: Die Wirtschaft setzt große Hoffnungen in die Messe – als Impulsgeber in schwierigen Zeiten. Tatsächlich ist die Inform nämlich viel mehr als nur Stände und Prospekte. Sie setzt ein kräftiges Zeichen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.