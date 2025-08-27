Signal für die Wirtschaft und die ganze Region

Von Gratis-Bäumen über Familien-Action bis zu Hightech-Trends: Die 54. Inform in Oberwart soll heuer nicht nur Spaß machen, sondern auch der regionalen Wirtschaft neuen Schwung geben. 270 Aussteller sind dabei
Wir tragen in Oberwart zwar nicht den Song Contest aus, aber mit 54 Jahren Inform haben wir eine Serie, auf die selbst Wien neidisch sein könnte“, scherzte Bürgermeister Georg Rosner bei der Eröffnung der größten Familienmesse Südostösterreichs. Doch hinter dem Schmäh steckt Ernst: Die Wirtschaft setzt große Hoffnungen in die Messe – als Impulsgeber in schwierigen Zeiten. Tatsächlich ist die Inform nämlich viel mehr als nur Stände und Prospekte. Sie setzt ein kräftiges Zeichen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Mehr als 270 Aussteller
Noch bis Sonntag zeigen rund 270 Aussteller Neuheiten zu Energie, Mobilität, Wohnen und Umwelt. Der Stadtchef erinnerte in seiner Rede an die Bedeutung der Messe: „Viele Klein- und Mittelbetriebe sind Familienbetriebe, die langfristig denken und unsere Region am Laufen halten. Ihnen gilt mein besonderer Dank“, so Rosner.
Die Inform sei Motor für Konsum und Investitionen – vom Eigenheim bis zur Photovoltaikanlage. „Damit dieser Motor weiterläuft, braucht es aber auch die Unterstützung der öffentlichen Hand“, mahnt Rosner. Landesrat Heinrich Dorner lobte die Messe als „jährliches Highlight“ und bedankte sich beim Team um Veranstalter Markus Tuider, das Jahr für Jahr mit neuen Ideen Gäste anzieht.
Gratis parken, Bäume geschenkt
Tuider selbst ist zuversichtlich: „Die Inform ist Messe, Volksfest und Erlebniswelt zugleich. Man muss sie erleben.“ Nach zuletzt nur 16.400 Besuchern erhofft man heuer wieder ein Plus. Gratis parken, täglich 600 Bäume geschenkt, Kletterturm, Kunst, Genuss und Action sollen dafür sorgen, dass Oberwart zum Treffpunkt für die ganze Familie wird.
