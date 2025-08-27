US-Kapitän Bradley schlägt beim Ryder Cup nicht ab

„100 Prozent richtige Entscheidung“

Bradley entschied sich jedoch anders. „Mein ultimatives Ziel war es von Beginn, der bestmögliche Kapitän zu sein. Wenn ich glauben würde, dass das Team besser wäre mit mir als Spieler, dann wäre ich dabei. Aber ich weiß zu 100 Prozent, das ist die richtige Entscheidung. Die Sechs hier haben meine Entscheidung leichter gemacht.“ Angeführt wird die US-Mannschaft gegen Team Europa vom Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler. Ebenfalls fix qualifiziert waren bereits Xander Schauffele, LIV-Spieler Bryson DeChambeau, Russell Henley, Harris English und US-Open-Champion J.J. Spaun.