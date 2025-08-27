Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historisch!

US-Kapitän Bradley schlägt beim Ryder Cup nicht ab

Sport-Mix
27.08.2025 18:38
Keegan Bradley
Keegan Bradley(Bild: AFP/KEVIN C. COX)

Das ist historisch! US-Kapitän Keegan Bradley wird nicht beim Ryder Cup der Golfer in einem Monat in Farmingdale/New York abschlagen. 

0 Kommentare

Der 39-Jährige verzichtete am Mittwoch in Frisco/Texas auf seine Nominierung als Spieler und vergab seine sechs „Captain‘s Picks“ stattdessen an Justin Thomas, Patrick Cantlay, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young und Sam Burns. „Es bricht mir das Herz, nicht zu spielen. Aber ich wurde dafür ausgewählt, Kapitän zu sein“, erklärte Bradley.

  Er wird somit nicht der erste „Playing Captain“ des US-Teams seit 62 Jahren. 1963 hatte Golflegende Arnold Palmer beim Kontinentalvergleich als Kapitän zum Schläger gegriffen. „Die Entscheidung wurde schon vor einer Weile getroffen. Die sechs Burschen hier haben aufgezeigt und stark gespielt. Darauf bin ich stolz. Es war eine schwere Entscheidung, aber eine, über die ich sehr happy bin. Ich bin sehr zufrieden mit den sechs“, erklärte Bradley.

  Der Golfprofi war vor einem Jahr zum Kapitän für das Ryder-Cup-Heimspiel 2025 ernannt worden. Nach einem starken Jahr auf der PGA-Tour mit dem Sieg bei der Travelers Championship sowie Rang sieben beim Tourfinale am vergangenen Wochenende in Atlanta war in den USA heftig darüber diskutiert worden, ob sich der achtfache Sieger auf der PGA-Tour nicht selber wählen sollte. Selbst US-Präsident Donald Trump schaltete sich in die Debatte ein und unterstützte den aktuellen Weltranglisten-Elften.

„100 Prozent richtige Entscheidung“
Bradley entschied sich jedoch anders. „Mein ultimatives Ziel war es von Beginn, der bestmögliche Kapitän zu sein. Wenn ich glauben würde, dass das Team besser wäre mit mir als Spieler, dann wäre ich dabei. Aber ich weiß zu 100 Prozent, das ist die richtige Entscheidung. Die Sechs hier haben meine Entscheidung leichter gemacht.“ Angeführt wird die US-Mannschaft gegen Team Europa vom Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler. Ebenfalls fix qualifiziert waren bereits Xander Schauffele, LIV-Spieler Bryson DeChambeau, Russell Henley, Harris English und US-Open-Champion J.J. Spaun.

Europa-Kapitän Luke Donald verkündet kommenden Montag seine Captain‘s Picks. Berechtigte Hoffnungen macht sich auch Sepp Straka. Der Wiener ist Weltranglisten-13. und kann auf die beste Saison seiner Karriere verweisen. Fix für die Europäer am Start sind der Nordire Rory McIlroy, der Schotte Robert MacIntyre, die Engländer Tommy Fleetwood, Justin Rose und Tyrrell Hatton sowie der Däne Rasmus Höjgaard.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
134.198 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
100.592 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.613 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1736 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1259 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1217 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Sport-Mix
Vuelta
Gall-Team im Zeitfahren auf Rang sieben
Historisch!
US-Kapitän Bradley schlägt beim Ryder Cup nicht ab
Krone Plus Logo
Doubelte Baywatch-Star
Wiens Basketball-Coach: „Ich war David Hasselhoff“
Mayr auf Warteliste
Zehn Österreicher fix für die WM in Tokio
Beachvolleyball
Österreicher-Duos unterliegen in Hamburg Topstars

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf