Italien plant neue Steuer für den Finanzsektor

Demnach wird die Einkommenssteuer IRPEF von 35 auf 33 Prozent gesenkt, womit die Kaufkraft erhöht werden soll. In den Ministerien sind Kürzungen bei den Ausgaben vorgesehen. Mehr Geld soll es hingegen für das öffentliche Gesundheitswesen und Familienpolitik geben. „Wir haben einen Haushaltsplan entworfen, der sich – wie schon die vorherigen – auf dieselben großen Prioritäten konzentriert: Familie und Geburtenrate, Steuerentlastung, Unterstützung der Unternehmen und das Gesundheitswesen“, sagte Regierungschefin Giorgia Meloni am Freitag. Ende dieses Jahres soll das Parlament darüber abstimmen.