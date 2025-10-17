Vorteilswelt
„Er war ihre Welt“

Testament von Diane Keaton sorgt für Aufsehen

Society International
17.10.2025 15:22
Diane Keaton bei einem Spaziergang mit ihrem Hund Reggie.
Diane Keaton bei einem Spaziergang mit ihrem Hund Reggie.

Diese letzte Liebeserklärung rührt zu Tränen! Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (†79) hat ihrem geliebten Golden Retriever Reggie in ihrem Testament ein Vermögen hinterlassen – fünf Millionen Dollar!

Die legendäre Schauspielerin, die am 11. Oktober 2025 an einer Lungenentzündung verstorben ist, sorgt damit posthum für Gesprächsstoff. Laut dem Promiportal „Shuter Scoop“ fließt das Geld aus ihrem rund 100-Millionen-Dollar-Erbe in einen Treuhandfonds, der Reggies Versorgung und ein liebevolles Zuhause bis an sein Lebensende sichern soll.

Ein Teil der Summe geht zudem an Tierschutzorganisationen, mit denen Keaton eng zusammenarbeitete – ein letztes Zeichen ihrer tiefen Tierliebe.

Ein enger Freund verriet dem Blog: „Reggie war ihre Welt. Diane sagte oft, ihre großen Lieben seien ihre Kinder, Al Pacino, Architektur – und dieser Hund.“

Die enge Bindung zwischen der Hollywood-Ikone und ihrem Vierbeiner war bekannt. Auf Instagram teilte Keaton regelmäßig Fotos von Reggie – ihr letztes Posting vom April 2025 zeigt sie mit strahlendem Lächeln, den Retriever fest an ihrer Seite. „Jetzt, da wir wissen, dass es ihr letzter Beitrag war, wirkt das Bild wie ein Abschiedsgruß – an das Leben und an Reggie“, so ein Vertrauter.

Keaton, bekannt aus Klassikern wie „Der Stadtneurotiker“ und „Der Pate“, engagierte sich über zwei Jahrzehnte lang im Helen Woodward Animal Center in Kalifornien. Ihr Einsatz für Tiere war legendär – und nun sorgt sie dafür, dass auch nach ihrem Tod etwas bleibt: Liebe, Fürsorge und ein Zuhause für ihren treuen Begleiter.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Kommentare

