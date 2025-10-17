Testament von Diane Keaton sorgt für Aufsehen

Die enge Bindung zwischen der Hollywood-Ikone und ihrem Vierbeiner war bekannt. Auf Instagram teilte Keaton regelmäßig Fotos von Reggie – ihr letztes Posting vom April 2025 zeigt sie mit strahlendem Lächeln, den Retriever fest an ihrer Seite. „Jetzt, da wir wissen, dass es ihr letzter Beitrag war, wirkt das Bild wie ein Abschiedsgruß – an das Leben und an Reggie“, so ein Vertrauter.