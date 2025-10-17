Skispringen: Brisantes Schreiben von Skandal-Coach

„Das Projekt, Sprunganzüge zu optimieren und in der Grauzone der Regeln zu agieren – teils darüber hinaus – ist ein Ergebnis der Kultur, die sich im Skispringen in den letzten Jahren entwickelt hat. Nach Auffassung der Angeklagten hat die FIS stillschweigend akzeptiert, dass man die Grenzen ausreizen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben“, steht laut des norwegischen Mediums „VG“ in jenem brisanten anwaltlichen Schreiben.