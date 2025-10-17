Zum VSV? „Dann müsste ich meinen Sohn enterben!“

Zwei Kärntner als waschechte 99er. Als Spieler hatten sie beide das Kapitänsamt in Graz inne. Seit Sommer 2024 führen sie die sportlichen Geschicke bei den Eishockeycracks der Murstadt: Sportchef Philipp Pinter (li.) und Trainer Harry Lange. (Bild: Jauschowetz Christian)