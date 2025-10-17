Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hat drastische Folgen

Jedes 5. Kind ist arm: „Machen es ihnen schwer“

Österreich
17.10.2025 16:29
Organisationen fordern Präventivmaßnahmen gegen Armut.
Organisationen fordern Präventivmaßnahmen gegen Armut.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Jedes fünfte Kind in Österreich ist arm – einige bleiben es auch ihr Leben lang. „Wir machen es Kindern sehr schwierig, sich aus Armut zu befreien“, bemängelt Hanna Lichtenberger von der Österreichischen Volkshilfe. Das müsse sich ändern.

0 Kommentare

Von Armut betroffene Kinder sind häufiger krank, haben geringere Bildungschancen und ein erhöhtes Armutsrisiko im Erwachsenenalter, zählt Lichtenberger die traurigen Folgen auf. Sie fordert anlässlich des internationalen Tags gegen Armut, dass eine Kindergrundsicherung und Ganztagsschulen mit Mittagessen eingeführt werden. Außerdem muss das Gesundheitssystem verbessert werden, besonders für chronisch kranke Kinder.

Immer mehr Junge wohnunglos
Auch junge Erwachsene haben in Österreich zu kämpfen. Junge Menschen seien zunehmend von Wohnungslosigkeit betroffen, erklärt Alexander Machatschke, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die Zahl an Zwangsräumungen habe 2024 um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, aktuell seien österreichweit rund 20.500 Menschen obdachlos. Man fordere leistbares Wohnung und Maßnahmen gegen Zwangräumungen.

Lesen Sie auch:
Das Armutsrisiko für alleinstehende Frauen in der Pension steigt.
Zwei Drittel Frauen
Caritas schlägt Alarm: Armut ist weiblich
16.10.2025
Krone Plus Logo
5 Mindestpensionisten
„Armut macht uns einsam, Armut macht uns krank“
31.08.2025

Alleinerziehende besonders armutsgefährdet
Trotz aller Bekenntnisse und Ziele der Entscheidungsträger steige die Armutsgefährdung bei Familien von Alleinerziehenden seit Jahrzehnten unverhältnismäßig zum Rest der Bevölkerung an, sagte Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der Plattform für Alleinerziehende. Um die Alleinerziehenden zu unterstützen, sollte die Familienbeihilfe ausgebaut werden. Entscheidend sei auch die Familienrechtsreform, um Sozialleistungen einfacher zugänglich zu machen. Ein Drittel der Kinder von alleinerziehenden Personen bekommt aktuell keine Unterhaltszahlungen.

Christine Sallinger von der Armutskonferenz appelliert an die Regierung, gerade in Zeiten multipler Krisen, soziale Absicherung zu stärken: „Es liegt in der Verantwortung der Gesetzgeber, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass niemand zurückgelassen wird und in Armut abstürzt.“ Martin Schenk von der Armutskonferenz erklärte: „Staaten, die ihre präventiven Instrumente in Gesundheit, Bildung, Sozialversicherungssysteme und Wohnbau erfolgreich ausrichten, haben die geringste Armut.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Österreich
Am Tatort eingenickt
Rumänischer Serienganove zum 24. Mal verurteilt
Hat drastische Folgen
Jedes 5. Kind ist arm: „Machen es ihnen schwer“
Hundeabnahme eskaliert
Haft für bissige Seniorin nach Polizeieinsatz
Zuwachs für Polizei
Institutionen genießen mehr Vertrauen als Politik
Über 2200 Anzeigen
Zwei „Systemsprengern“ droht jetzt Abschiebung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf