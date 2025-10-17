Jedes 5. Kind ist arm: „Machen es ihnen schwer“

Alleinerziehende besonders armutsgefährdet

Trotz aller Bekenntnisse und Ziele der Entscheidungsträger steige die Armutsgefährdung bei Familien von Alleinerziehenden seit Jahrzehnten unverhältnismäßig zum Rest der Bevölkerung an, sagte Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der Plattform für Alleinerziehende. Um die Alleinerziehenden zu unterstützen, sollte die Familienbeihilfe ausgebaut werden. Entscheidend sei auch die Familienrechtsreform, um Sozialleistungen einfacher zugänglich zu machen. Ein Drittel der Kinder von alleinerziehenden Personen bekommt aktuell keine Unterhaltszahlungen.