Warum der Ski-Weltcup in Sölden in ein Loch fällt

Zeit, dass wieder was geht! Der gesamte Ski-Zirkus fiebert dem Weltcup-Auftakt auf dem Gletscher in Sölden entgegen. Die FIS gab am Donnerstag wie erwartet grünes Licht für die wunderbare Piste im ewigen Eis. Was bei den beiden Riesentorläufen neu sein wird: ein „Loch“ im Zielraum!