Diese Legenden kommen zum 120. Geburtstag

Walter Knaller ist bis heute Rekordtorschütze

„Ich bin und bleibe Admiraner“, so Walter Knaller zur „Krone“. Widersprechen kann man nicht, will man auch nicht – mit 164 Treffern ist der einstige Knipser bis heute Rekordtorschütze. „Da ist man natürlich stolz drauf. Vor allem, weil ich damit zu den vielen Saisonen, wo wir als Underdog oben mitgespielt haben, beitragen konnte“, erinnert sich der 67-Jährige.