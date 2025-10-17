Ein „Spion“ in der Familie? GAK-Trainer blockt ab!

Der GAK empfängt am Samstag die Hartberger zum steirischen Derby in der Bundesliga. Für Trainer Ferdinand Feldhofer wird das Duell mit den Oststeirern auch eine Angelegenheit der Familie. Auf Hilfe bei der Spionage braucht er jedoch nicht zu hoffen. Die Team-Pause nutzte der Klub für knallharte Analysen.
„Daheim herrscht deswegen aktuell noch keine Funkstille“, erzählt Ferdinand Feldhofer und hofft dennoch lachend auf einen Daumendrücker mehr im steirischen Derby: „Natürlich hoffe ich, dass Blut dann doch dicker ist als Wasser!“
