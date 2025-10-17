Institutionen genießen mehr Vertrauen als Politik

„Der Spitzenplatz im Vertrauensindex ist eine eindeutige Anerkennung für die Professionalität und die Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium. Die Polizei sei täglich für die Bevölkerung im Einsatz – auf der Straße, im Gebirge oder im Internet. Sie höre die Sorgen und Probleme der Menschen und sei tief in der Gesellschaft verankert.



Hier sehen Sie die Ergebnisse im Detail: