Zuwachs für Polizei

Institutionen genießen mehr Vertrauen als Politik

Innenpolitik
17.10.2025 15:51
Auf dem ersten Platz im aktuellen Vertrauensindex landet die Polizei (Symbolbild).
Auf dem ersten Platz im aktuellen Vertrauensindex landet die Polizei (Symbolbild).

Menschen in Österreich haben mehr Vertrauen in die Institutionen des Landes als in Politikerinnen und Politiker. Zuwächse verzeichnen die Polizei, Nationalbank und Statistik Austria, wie aus dem jüngsten Vertrauensindex hervorgeht.

Die Befragungen wurden von der Nachrichtenagentur APA und dem Meinungsforschungsinstitut OGM durchgeführt. Demnach ist die Polizei die Institution, der die Teilnehmenden am meisten vertrauen (69 Punkte). Auf dem zweiten Platz landet die Volksanwaltschaft (64 Punkte), auf dem dritten das Bundesheer (60 Punkte).

„Der Spitzenplatz im Vertrauensindex ist eine eindeutige Anerkennung für die Professionalität und die Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium. Die Polizei sei täglich für die Bevölkerung im Einsatz – auf der Straße, im Gebirge oder im Internet. Sie höre die Sorgen und Probleme der Menschen und sei tief in der Gesellschaft verankert.

Hier sehen Sie die Ergebnisse im Detail:

Das Balkendiagramm zeigt das Vertrauen in verschiedene Institutionen in Österreich im Oktober 2025. Die Polizei hat mit 69 das höchste Saldo aus "Vertrauen" und "Kein Vertrauen", gefolgt von der Volksanwaltschaft mit 64. Das Parlament, die Landwirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer liegen mit 8 am unteren Ende. Soziale Medien haben mit minus 68 den niedrigsten Wert. Quelle: OGM.

Einbußen für ÖGK und Ärztekammer
Das Bundesheer hat sieben Punkte verloren, schneidet aber insgesamt immer noch gut ab. Vertrauen gewonnen haben diesmal die Österreichische Nationalbank, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung (IV), wobei sie dennoch kein gutes Ergebnis im Vertrauensranking verzeichnen. Einbußen hinnehmen mussten die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die Ärztekammer und Justiz. OGM-Chef Wolfang Bachmayer führt das auf die laufenden Auseinandersetzungen der ÖGK mit der Ärztekammer zurück, auf das Pensionsthema und aktuelle juristische Entscheidungen (z.B. Fall Anna) zurück.

Schlusslichter im Vertrauensindex sind die Europäische Union (EU), Kirche, Medien und soziale Medien. Ihnen vertrauen mehr Menschen nicht, als ihnen Menschen vertrauen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Landesregierungen liegen noch vor dem Parlament, das österreichische Parlament wiederum vor dem Staatsschutz und der EU.

