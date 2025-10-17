Weniger Tageslicht, mehr Heißhunger auf Süßes

Bald wird die Uhr wieder umgestellt, was bedeutet, dass wir am Abend früher im Dunklen unterwegs sind. Da die meisten Menschen tagsüber in geschlossenen Räumen sitzen und die Tage kürzer werden, nimmt die Menge an Tageslicht ab, die wir bekommen. Mehr Hunger und Lust auf Süßes und Fetthaltiges zu verspüren, ist ganz natürlich. Denn jetzt schüttet der Körper verstärkt Melatonin aus, während gleichzeitig die Serotoninproduktion („Glückshormon“) abnimmt. In früheren Zeiten ein Zeichen, sich einen „Winterspeck“ an zu essen und weniger Energie zu verbrauchen.