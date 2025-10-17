Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Weg zu Ausstellung:

Gemälde von Pablo Picasso in Spanien verschwunden

Ausland
17.10.2025 15:54
Ein Gemälde von Pablo Picasso (Bild) ist auf dem Weg zu einer Ausstellung verschwunden.
Ein Gemälde von Pablo Picasso (Bild) ist auf dem Weg zu einer Ausstellung verschwunden.(Bild: Wikipedia/Fondo Paolo Monti, BEIC (CC BY-SA 4.0))

Ein Gemälde von Pablo Picasso aus dem Jahr 1919 mit einem Schätzwert von rund 600.000 Euro ist auf dem Weg zu einer Ausstellung in der südspanischen Stadt Granada verschwunden. Die Polizei ermittelt.

0 Kommentare

Das vermisste Werk aus Privatbesitz – eine kleine gerahmte Gouache mit dem Titel „Stillleben mit Gitarre“ – sei Teil einer größeren Kunstwerklieferung gewesen, berichtete die Stiftung CajaGranada.

Die Lieferung kam demnach am 3. Oktober (einem Freitag) im Kulturzentrum CajaGranada, welches eine hochkarätige Gemäldeschau mit Exponaten aus bedeutenden Madrider Privatsammlungen ausrichtet, an.

Was ist eine Gouache?

Als Gouache bezeichnet man ein wasserlösliches Farbmittel aus gröber vermahlenen Pigmenten unter Zusatz von Kreide. Als Bindemittel wird Gummi arabicum verwendet. Die Gouache kann sowohl für deckende als auch für lasierende Maltechniken verwendet werden. Sie vereint die Eigenschaften der Öl- und der Aquarellfarbe.


Der Verlust wurde erst am darauffolgenden Montag entdeckt, als der Kurator der Ausstellung und der Ausstellungsleiter der Stiftung mit dem Auspacken der Kisten begannen.

Lesen Sie auch:
Pablo Picasso schuf zeit seines Lebens mehr als 14.000 Werke – immer wieder glauben Menschen, ...
Ehefrau hasste Bild
Kellerfund entpuppt sich als echter Picasso
01.10.2024

Dabei zeigte sich, dass die Kiste mit dem kleinformatigen Picasso-Werk fehlte. Die Sichtung von Aufnahmen aus Überwachungskameras brachte kein Ergebnis, die Polizei ermittelt in der Causa.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf