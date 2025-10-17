Verletzt! ÖFB-Torfrau Zinsberger fällt lange aus

Durch den Ausfall der 110-fachen Internationalen wird wohl Mariella El Sherif von Werder Bremen als neue Nummer eins agieren. Die 21-jährige Steirerin gab im Juni beim 0:6 gegen Deutschland in der Nations League ihr Debüt im A-Team. Einsätze absolvierten auch schon die im Sommer in die USA gewechselte Isabella Kresche (Tampa Bay Sun) und Jasmin Pal (Austria Wien). Kresche steht für das anstehende Play-off-Duell mit Tschechien in der Nations League Ende Oktober (24. bzw. 28.11.) aber nicht im Aufgebot. Nachnominiert wurde Larissa Rusek vom 1. FC Nürnberg.