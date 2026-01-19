Prozess um verkaufte Spitalsgeräte neu aufgerollt

Mangelnde Feststellungen

Dadurch sei zwischen 2014 und 2022 ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Der Politiker war bereits des schweren gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gesprochen worden, aber der Oberste Gerichtshof in Wien hatte das Urteil nach einer Nichtigkeitsbeschwerde aufgehoben. Mangels Feststellungen sei die Aufhebung des Schuldspruchs erforderlich – konkret ging es darum, dass nicht festgestellt worden sei, ob der Verurteilte bei allen seinen Taten gewusst habe, ob sein Vermögen oder das eines Dritten durch die Taten vermehrt würde.

Auch Drogen eingekauft

Der ehemalige Chef der medizintechnischen Abteilung des Krankenhauses hatte nebenher auch einen IT-Handel betrieben. Obendrein war das nun fraktionslose Gemeinderatsmitglied 2022 verurteilt worden, weil es im Internet Kokain eingekauft hatte. Bei den verschacherten Gerätschaften habe es sich etwa um Festplatten für Röntgengeräte oder Komponenten für WLAN gehandelt.