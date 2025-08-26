Nach Scooter-Unfall liegt Bub auf Intensivstation

Die gute Nachricht zuerst: Jener Zwölfjährige, der am Montagabend in Attnang mit seinem E-Scooter schwer gestürzt ist, liegt auf der Kinderintensivstation des Linzer Uni-Klinikums. Laut dem Spital ist sein Zustand stabil, also keine Lebensgefahr.
Auch dieser Bub hatte offenbar keinen Helm getragen: Der zwölfjährige Schüler verunglückte gegen 18 Uhr mitten in Attnang-Puchheim mit seinem Gefährt. Dabei stürzte der Bub so unglücklich zu Boden, dass er laut ersten Einschätzungen der alarmierten Retter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte.
E-Scooter-Unfälle sind derzeit in Oberösterreich gerade ein großes Thema, nach dem in der Vorwoche zwei vierzehnjährige Mädchen in Schlierbach auf einem E-Scooter gegen ein Auto geprallt waren. Eines der beiden verstarb im Spital.
