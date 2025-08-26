Schulkinder (9) streiten, Mutter wird angeklagt

Weshalb die Mutter des Buben einschritt: „Ich hab’ ihr gesagt, dass sie es lassen soll, meinem Sohn mit dem Opa zu drohen.“ Von einer Watsche sei aber nie die Rede gewesen: „Ich würde niemals ein fremdes Kind schlagen.“ Nach dem Vorfall sprach die Exekutive ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die Angeklagte aus: „Arg, dass ich das bekommen hab’ für eine Lüge. Das ist ja ein Wahnsinn“, ist die Frau im Prozess empört. „Andere Eltern haben zu mir gesagt: ,Jetzt schlägst du schon kleine Kinder?‘ Das ist doch rufschädigend.“ Mehrere Einvernahmen als Beschuldigte bei der Polizei hat die Niederösterreicherin hinter sich. Dann flatterte der Strafantrag ins Haus, der sich auf die Anklagebank brachte. Und die Viertklässlerin in den Zeugenstand.