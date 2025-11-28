WM-Hilfe für Norris? Deutliche Worte von Piastri

Showdown um die Formel-1-Krone – und eines machte Oscar Piastri nun deutlich: Aufgeben und den Helfer für Lando Norris spielen, will er nicht.
„Wir hatten eine sehr kurze Diskussion und die Antwort ist nein“, entgegnete er im Fahrerlager in Lusail auf eine entsprechende Frage. Details über das Gespräch und seine Teilnehmer nannte er nicht. Stattdessen betonte Piastri, dass er selbst immer noch eine ordentliche Chance habe, die WM zu gewinnen, wenn alles gut laufe: „Ich weiß, dass es nicht unmöglich ist.“
Norris hat alles in eigener Hand
Nach dem folgenreichen Millimeter-Strafdrama von Las Vegas steht McLaren im explosiven Doppelkampf um den WM-Titel in der Formel 1 gegen Max Verstappen unter Druck. Noch hat Norris mit 24 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Piastri und Red Bulls Alleinunterhalter Verstappen alles in der eigenen Hand.
Hier der WM-Stand:
Beim Sprint-Wochenende in Katar könnte sich der Brite erstmals die WM-Krone aufsetzen, sofern der 26-Jährige zwei Zähler mehr sammelt als seine Rivalen. Spannung pur in der „Motorsport-Königsklasse“ ...
