Baulücke mitten in Stadt: Platz für bunten Mix

Verhandlungen über Finanzierung

Für die Nutzung des Areals muss auch eine neue Kamp-Brücke entstehen, die auf Höhe des Feuerwehrhauses den Holzsteg ersetzen soll. Die Planungen dafür sollen im kommenden Jahr beginnen, über die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung der Infrastruktur müsse man „verhandeln“, meinte Mold. Ende nächsten Jahres könnten laut Frasl die Planungen abgeschlossen sein, dann müsste man mit einer Bauzeit von zwei Jahren (inklusive Tiefgarage) rechnen. Auch ein Übergang in die Innenstadt solle fix kommen.