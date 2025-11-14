Vorteilswelt
Stefan Kraft:

„Ich möchte, dass mein Kind mich springen sieht“

Ski Nordisch
14.11.2025 07:26
Überflieger Stefan Kraft und Ehefrau Marisa werden bald erstmals Eltern: „Vielleicht kann ich ...
Überflieger Stefan Kraft und Ehefrau Marisa werden bald erstmals Eltern: „Vielleicht kann ich mein Kind auch fürs Skispringen begeistern.“(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, Stefanie Oberhauser)

Am 21. November startet Stefan Kraft in den 14. Weltcupwinter. Der Adler-Star geht erstmals als Jungpapa über die Schanzen.

Österreichs Skispringer schlossen gestern am Innsbrucker Bergisel mit den letzten Mattensprüngen die Vorbereitung auf den Olympiawinter ab. Am 21. November geht im norwegischen Lillehammer der Weltcup los.

„Krone“: Stefan, wie ist für dich die Vorbereitung gelaufen?
Stefan Kraft: Es waren coole Sprünge dabei. Wenn alles passt, dann ist auch eins, zwei oder drei in einem Durchgang möglich. Leider habe ich es noch nie ganz runtergebracht, weil es noch ein bisschen unkonstant ist.

Auf und Abs in der Mattensaison sind für dich aber nichts Neues?
Ich habe noch keinen Sommer gehabt, wo so wirklich alles nach Wunsch gelaufen ist, aber das haben ganz wenige. Zuletzt war es schon besser.

Man hört, dass du jetzt am Bergisel den Schanzenrekord von Michi Hayböck (138 m) geknackt hast?
Ich glaube, es waren 140 Meter. Ich wäre bereit, bei der Tournee am 4. Jänner wieder so weit zu springen.

Du startest in Lillehammer bereits in deinen 14. Weltcupwinter. Bald wirst du erstmals als Jungpapa über die Schanzen gehen ...
Mein Handy ist immer auf laut, es kann ja jederzeit losgehen. Ich habe mich super aufs Training konzentrieren können. Bei der Geburt möchte ich unbedingt dabei sein, ich lasse auch ein oder zwei Weltcup-Wochenenden aus.

Dein Kumpel Hayböck hat im März als Jungpapa die Karriere beendet. Hast du ähnliche Gedanken?
Ich hoffe, dass es nicht mein letzter Winter wird. Ich bin noch sehr hungrig auf Erfolge, auf Skispringen, auf Training. Ich tue es so gern und könnte mir nichts Besseres vorstellen. Solange das so ist, möchte ich es weiter machen.

Du bist jetzt 32 Jahre alt. Wie lange kannst du dir noch vorstellen, zu springen?
Ich möchte schon noch ein paar Jahre springen. Es wäre wunderschön, wenn mein Kind zwei, drei Jahre ist und mich über eine Schanze springen sieht.

Du hast in deiner Bilderbuch-Karriere alles gewonnen. Nur Olympia-Gold im Einzel fehlt dir noch?
Natürlich setze ich alles dran, um bei den Spielen in Höchstform zu sein. Da werde ich nichts dem Zufall überlassen. Ich schlafe aber genauso gut, wenn ich nicht Olympiasieger bin.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
