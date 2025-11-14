Vorteilswelt
In St. Koloman

Pinzgauer (78) bei Bergunfall tödlich verunglückt

Salzburg
14.11.2025 08:47
Symbolbild(Bild: Hannes Wallner)

Am Donnerstag ist ein 78-jähriger Pinzgauer bei einer Klettertour am „Gitschenwand Klettersteig“ nahe der Enzianhütte in St. Koloman (Salzburg) tödlich verunglückt. Der Bergsteiger war gemeinsam mit zwei Bekannten unterwegs, als er kurz nach Mittag unmittelbar nach dem Einstieg in den Steig rund 60 Meter in die Tiefe stürzte.

Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das Klettersteigset, das sich nach aktuellem Ermittlungsstand während des Absturzes vollständig vom Verunglückten gelöst haben dürfte, wurde später bei einer Zwischensicherung im Steig hängend entdeckt und sichergestellt.

Die genaue Absturzursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Alpinpolizei.

Salzburg

