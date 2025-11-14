Pinzgauer (78) bei Bergunfall tödlich verunglückt

Am Donnerstag ist ein 78-jähriger Pinzgauer bei einer Klettertour am „Gitschenwand Klettersteig“ nahe der Enzianhütte in St. Koloman (Salzburg) tödlich verunglückt. Der Bergsteiger war gemeinsam mit zwei Bekannten unterwegs, als er kurz nach Mittag unmittelbar nach dem Einstieg in den Steig rund 60 Meter in die Tiefe stürzte.