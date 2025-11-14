Bürgermeisterin verrät: „Platzen aus allen Nähten“

Große Sanierungen stehen für das kommende Jahr keine mehr an. Die neu sanierte Volksschule wird noch offiziell und feierlich eingeweiht. Der Betrieb dort läuft schon seit September. „Wir haben gut 170 Kinder dort, von denen die Hälfte am Nachmittag betreut wird – das ist ein sehr hoher Wert für den ländlichen Bereich“, so die Bürgermeisterin. Zudem wurde der Schulbezirk bereits nahezu verkehrsfrei, damit die Kinder in den Pausen auch gefahrlos im Freien „herumsausen“ können.