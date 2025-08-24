15 Jahre Ferien am Wörthersee für kranke Kinder

Seit 15 Jahren heißt Maria Wörth Familien mit krebskranken Kindern am Wörthersee willkommen – eine Initiative, die Hoffnung und Freude schenkt. Zum Jubiläum wird nun groß gefeiert, ganz im Zeichen von Mitgefühl und Zusammenhalt.
Maria Wörth feiert ein besonderes Jubiläum: Seit 15 Jahren laden Vermieter, Gastronomen und Betriebe der Gemeinde Familien mit krebskranken Kindern zu Ferienaufenthalten an den Wörthersee ein. Die Idee zu dieser Aktion wurde im Jahr 2009 von Max Pokorny, Inhaber Hotel Seehof in Maria Wörth ins Leben gerufen.
Und trotzdem: Wenn man in ihre Augen blickt, sieht man Freude, Hoffnung und dieses besondere Strahlen, das entsteht, wenn Kinder unbeschwerte Momente erleben dürfen. Genau das wollen wir ihnen schenken!
Bürgermeister Markus Perdacher
Seitdem hat sich daraus eine wertvolle Tradition entwickelt. Bürgermeister Markus Perdacher betont: „15 Jahre – das sind unzählige Familien, die bei uns zu Gast waren. Familien, die durch schwere Zeiten gehen mussten. Eltern, die oft bis an die Grenzen ihrer Kräfte belastet sind. Und Kinder, die einen Kampf führen, den sich viele von uns kaum vorstellen können. Und trotzdem: Wenn man in ihre Augen blickt, sieht man Freude, Hoffnung und dieses besondere Strahlen, das entsteht, wenn Kinder unbeschwerte Momente erleben dürfen. Genau das wollen wir ihnen schenken – Momente der Freude, die ihnen Kraft geben.“
Jubiläumsfest am Mittwoch
Auch Initiator Max Pokorny zeigt sich dankbar: „Was vor 15 Jahren mit einer Idee begonnen hat, ist heute eine Herzensangelegenheit für die gesamte Gemeinde. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz zu sehen, wie viele Menschen Jahr für Jahr zusammenhelfen, um diesen Familien eine unvergessliche Zeit am Wörthersee zu ermöglichen.“ Die Jubiläumsfeier am Mittwoch ab 17 Uhr im Café Bistro Flaschenpost steht unter dem Motto: „Mitfühlend miteinander – eine großartige Aktion für frohe Kinderaugen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.