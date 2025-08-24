15 Jahre Ferien am Wörthersee für kranke Kinder

Seitdem hat sich daraus eine wertvolle Tradition entwickelt. Bürgermeister Markus Perdacher betont: „15 Jahre – das sind unzählige Familien, die bei uns zu Gast waren. Familien, die durch schwere Zeiten gehen mussten. Eltern, die oft bis an die Grenzen ihrer Kräfte belastet sind. Und Kinder, die einen Kampf führen, den sich viele von uns kaum vorstellen können. Und trotzdem: Wenn man in ihre Augen blickt, sieht man Freude, Hoffnung und dieses besondere Strahlen, das entsteht, wenn Kinder unbeschwerte Momente erleben dürfen. Genau das wollen wir ihnen schenken – Momente der Freude, die ihnen Kraft geben.“