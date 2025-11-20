Herzog warnt: „Man darf sich nicht blenden lassen“

Mit Ausnahme von Rapids Nikolaus Wurmbrand (19) ist kein A-Kaderspieler unter 21 Jahre alt. „Wir haben in den letzten Jahren nicht so viele herausgebracht. Das haben andere Länder schon besser gemacht“, meinte Herzog. Hoffnung setzt der Wiener in den Jahrgang, der derzeit bei der U17-WM in Katar für Furore sorgt. „Wenn da nicht ein paar angreifen und bald in der Bundesliga spielen, haben wir etwas falsch gemacht.“ Man dürfe bei jungen Spielern nicht zu lange warten. „Man muss sie fördern, aber auch fordern, knallhart mit ihnen arbeiten und sie an das internationale Level heranführen.“