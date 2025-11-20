Vorteilswelt
ÖSV-Adler als Gejagte

„Olympia-Gold? Ich freue mich über jede Medaille!“

Ski Nordisch
20.11.2025 06:30
Schanze frei! Cheftrainer Andreas Wirdhölzl startet am Freitag mit seinen Skispringern in den ...
Schanze frei! Cheftrainer Andreas Wirdhölzl startet am Freitag mit seinen Skispringern in den Olympia-Winter.(Bild: Andreas Tröster)

Schanze frei für den Olympia-Winter! Österreichs Skispringer rittern ab Freitag im norwegischen Lillehammer wieder um Weltcuppunkte. Nach einer Traumsaison mit vielen Rekorden macht der ganze Springer-Zirkus Jagd auf das ÖSV-Team von Cheftrainer Andreas Widhölzl.

0 Kommentare

Triple-Sieg bei der Vierschanzen-Tournee, Triple-Sieg im Gesamt-Weltcup – Österreichs Skispringer sind im am Freitag in Lillehammer beginnenden Olympia-Winter die großen Gejagten. „Das haben wir uns im Vorjahr nicht erwartet. Die Jungs sind aber gleich beim Auftakt super gesprungen. Wenn du in dem Flow drinnen bist, geht alles relativ leicht von der Hand“, sagt ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Loading
