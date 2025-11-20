„Olympia-Gold? Ich freue mich über jede Medaille!“

Triple-Sieg bei der Vierschanzen-Tournee, Triple-Sieg im Gesamt-Weltcup – Österreichs Skispringer sind im am Freitag in Lillehammer beginnenden Olympia-Winter die großen Gejagten. „Das haben wir uns im Vorjahr nicht erwartet. Die Jungs sind aber gleich beim Auftakt super gesprungen. Wenn du in dem Flow drinnen bist, geht alles relativ leicht von der Hand“, sagt ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.