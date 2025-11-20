„Olympia-Gold? Ich freue mich über jede Medaille!“

Schanze frei für den Olympia-Winter! Österreichs Skispringer rittern ab Freitag im norwegischen Lillehammer wieder um Weltcuppunkte. Nach einer Traumsaison mit vielen Rekorden macht der ganze Springer-Zirkus Jagd auf das ÖSV-Team von Cheftrainer Andreas Widhölzl.
Triple-Sieg bei der Vierschanzen-Tournee, Triple-Sieg im Gesamt-Weltcup – Österreichs Skispringer sind im am Freitag in Lillehammer beginnenden Olympia-Winter die großen Gejagten. „Das haben wir uns im Vorjahr nicht erwartet. Die Jungs sind aber gleich beim Auftakt super gesprungen. Wenn du in dem Flow drinnen bist, geht alles relativ leicht von der Hand“, sagt ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl.
