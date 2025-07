Wo Gärtner, Hirten & Erntehelfer Vertretung finden

Interessensvertretung wird neu gewählt

Nach einer fünfjährigen Legislaturperiode ist es nun wieder Zeit, die politische Interessensvertretung in der Landarbeiterkammer zu wählen. Kommende Woche endet die Frist, um sich für die Wahl aufstellen zu lassen, die sich von anderen Wahlgängen etwas unterscheidet: Einerseits wird ausschließlich per Briefwahl gewählt, andererseits tritt auch dieses Mal wieder eine Gemeinsame Liste (GL) der ÖVP und der SPÖ an. „Ohne das politische Hick-Hack kommt das Beste für unsere Mitglieder heraus, und das ist unsere Priorität“, erklärt Waldmann. 2020 gingen 17 der 21 Mandate in der Vollversammlung an die von Harald Sucher (ÖVP) und Alexander Rachoi (SPÖ) geführten Liste.