Grenzlandchor Arnoldstein: Nur noch zwei Konzerte

Mit der ersten Frau an der Spitze eines Chores und im Traktor zum Auftritt

Komposch war damals die einzige Frau, die einen Chor leitete – und sie sollte für ihre Interpretationen noch viel Applaus erhalten.

Im Planenwagen oder auch mit einem klapprigen Anhänger an einem alten Traktor ging es zu Auftritten – zunächst in Kärnten und im nahen Italien. Bald trat der Chor auch in Sizilien und Holland auf, erzählte in den Städten zwischen Alpen und Nordsee singend von Kärnten. In der Royal Albert Hall in London trat der Chor ebenso auf wie bei Heinz Conrads und anderen Moderatoren im Fernsehen.