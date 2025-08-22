Aus für Ambulanz: SPÖ kündigt neuen Protest an

Längere Fahrten für das Rote Kreuz

Kritisiert werden aber vor allem die längeren Anfahrtswege nach Leoben. „Die Rettungsmannschaften müssen ja auch viel länger in ihre eigentlichen Einsatzgebiete zurückfahren. Im Schnitt sind es 40 Minuten, teils dauert es mehr als eine Stunde“, sagt Landtagsabgeordneter Stefan Hofer, auch Bürgermeister von Turnau und Rotkreuz-Ortsstellenleiter. Laut ihm wären im Bezirk eigentlich 16 Vollzeit-Rettungskräfte mehr notwendig, um die längeren Wege zu kompensieren.