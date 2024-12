Ärzte drängen auf Reformen: „Zustände untragbar“

Ärztliche Vertreter des LKH Hochsteiermark bleiben am Gaspedal und fordern, trotz starkem Gegenwind, neue Strukturen. Insbesondere die Zukunft der Akutambulanz in Bruck sorgt für Unruhe. Am Donnerstag zeichneten Mediziner ein beunruhigendes Bild, wollten zugleich aber auch Lösungen präsentieren.