Spitalsambulanzen: Lercher spricht von „Wortbruch“

100 Millionen Euro für LKH Hochsteiermark

Kornhäusl hob in seiner Beantwortung nochmals hervor, dass es nicht möglich sei, in allen Spitalsstandorten das gesamte Versorgungsspektrum abzubilden. An einer Strukturreform führe kein Weg vorbei. Die Veränderung in Bruck verteidigte er: Diese würde eine bessere Gesundheitsversorgung in der Region bringen, es entstehe ein zweites „Flaggschiff“ neben dem Grazer Uni-Klinikum, in das 100 Millionen Euro investiert wird. Alleine 60 Millionen Euro gibt es für Bruck, wo im April der Bau einer neuen Psychiatrie mit 100 Betten startet.