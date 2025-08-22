Eine Riesin, zwei Almen und tierische Attraktionen

Nach dem Hof wandert man im Staudenbergtal im Wald auf dem Forstweg aufwärts. Vermutlich begegnet uns schon in diesem Bereich eine kleine Herde frei laufender Almschweine – ein ungewöhnlicher Anblick. Im Anschluss an zwei Serpentinen ist rasch die Martalm (1750 m) erreicht, hier könnte man später einkehren. Vorerst geht es jedoch weiter im Staudenbergtal entlang des Bachs gemütlich ansteigend einwärts.