Pensionist manövriert Pkw durch Fußgänger-Korridor

Mehr als einen Tag lang und fast 200 Kilometer weit – so dürfte die Fahrt eines verwirrten Pensionisten aus dem Bezirk Mistelbach in Niederösterreich verlaufen sein. Der Clou dann am Schluss: In Heidenreichstein fuhr der Mann einen langen, schmalen Fußgängerkorridor entlang, bis ganz vor die Eingangstür der Käsemacherwelt.