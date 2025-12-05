Pensionist manövriert Pkw durch Fußgänger-Korridor

Mehr als einen Tag lang und fast 200 Kilometer weit – so dürfte die Fahrt eines verwirrten Pensionisten aus dem Bezirk Mistelbach in Niederösterreich verlaufen sein. Der Clou dann am Schluss: In Heidenreichstein fuhr der Mann einen langen, schmalen Fußgängerkorridor entlang, bis ganz vor die Eingangstür der Käsemacherwelt.
„Das erlebt man nur ein Mal in 30 Jahren“, heißt es von einem Floriani zu einem höchst skurrilen Einsatz am Abend des 3. Dezember in der Waldviertler Burgstadt Heidenreichstein.
Anstelle am großen Parkplatz der Käsemacherwelt zu parken, fuhr dort ein Über-75-Jähriger einen langen, engen Fußgänger-Weg entlang und hielt erst direkt vor der Restaurant-Eingangstür – fast 50 Meter und ohne Schaden! Zurückschieben konnte der verwirrte Pensionist dann aber nicht mehr.
Abgängiger hatte fast 200 Kilometer hinter sich
Da die Bergung mittels Feuerwehrkran nicht möglich war, schob ein Floriani die lange Strecke geschickt und unbeschadet retour. Ein markantes Detail nach „Krone“-Recherche: Der Demenzkranke stammt aus dem Bezirk Mistelbach und dürfte schon mehr als einen Tag abgängig gewesen sein!
Bis auf verwunderte Blicken einzelner Gäste ging alles gut aus: Mann und Auto blieben so gut wie heil.
