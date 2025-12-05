Skispringerin siegt nach kurioser Disqualifikation

„Schade, ärgert mich ein bisserl“

Julia Mühlbacher landete als Elfte knapp außerhalb der Top Ten. „Ich habe mir ein bisserl schwergetan auf dieser Schanze. Das ist ein bisserl schade, ärgert mich ein bisserl, aber es geht ja Gott sei Dank gleich zur nächsten Station“, sagte Eder vor dem nächsten Trip auf die große Schanze nach Klingenthal. Grundsätzlich sei alles knapp beieinander. „So weit weg bin ich nicht.“