Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Befragung der Bürger

Verkehr in Rust könnte weiter gebremst werden

Burgenland
17.10.2025 18:00
Tempo 30 gilt bereits in einigen Bereichen des Ortes.
Tempo 30 gilt bereits in einigen Bereichen des Ortes.(Bild: Bettina Mader)

Ob Fahrzeuge künftig noch langsamer durch die Freistadt Rust am Neusiedler See schleichen sollen als bisher, darüber sind sich die Bewohner uneinig. Sie werden am Sonntag nach ihrer Meinung gefragt.

0 Kommentare

Gemischte Erwartungen gibt es in Rust bezüglich der Volksbefragung über ein Tempolimit von 30 km/h im gesamten Ortsgebiet. Am Sonntag ist die Stimmabgabe für alle rund 1600 im Wahlregister Geführten von 8 bis 13 Uhr im Seehof mit einem Ausweis möglich. Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) brachte den Antrag selbst im Gemeinderat ein und hat durchaus Erwartungen: „Wenn von den rund 1600 Wahlberechtigten 30 bis 40 Prozent mitmachen, dann ist das schon repräsentativ.“ Das wären rund 500 bis 600 Personen. Bis Freitag haben sich, so Stagl, bereits viele eine Briefwahlkarte geholt.

Wer zu der Abstimmung geht, kann zur Frage „Soll ein Tempolimit von höchstens 30 km/h im gesamten Stadtgebiet auf den Gemeindestraßen der Freistadt Rust verordnet werden?“ Ja oder Nein ankreuzen. Das heißt, selbst bei hoher Beteiligung muss sich nicht zwingend eine große Mehrheit dafür oder dagegen ergeben. Ausgenommen vom Tempolimit wären die Landesstraßen von St. Margarethen kommend in Richtung Mörbisch und nach Oggau.

FPÖ ist kritisch, gibt aber keinen Ratschlag, ÖVP ist dafür 

„Wir geben als Partei den Bürgern keinen Ratschlag“, meint FPÖ-Gemeinderat Christian Ries. Er persönlich brauche das Tempolimit aber nicht. In der Hauptstraße habe er es selber beantragt, und es sei zur Dauerlösung geworden. „Aber wir brauchen es nicht für ganz Rust – auch wenn man sich damit jede Menge Verkehrstafeln ersparen könnte“, so Ries. An eine hohe Beteiligung glaubt er nicht.

Vizebürgermeister Georg Seiler (ÖVP): „Ich wage keine Prognosen dazu. Die ÖVP ist dafür, weil es dadurch weniger Lärm und Abgase gibt. Aber es gibt auch viele Gegner.“ Das Forum Zukunft trat im Gemeinderat schon bisher fürs Tempolimit ein.

Wer würde das überprüfen?
Grundsätzlich gilt im Ortskern von Rust ohnehin schon Tempo 20 km/h. Die Frage, die sich Seiler bei einer Ausweitung auf Tempo 30 im ganzen Ort stellt: „Wer überprüft das? – Die Bestrafung macht unser eigenes Magistrat. Aber die Polizei hat sicher schon bisher genug zu tun.“

Bürgermeister Stagl ist sich der Unterstützung durch die Polizei gewiss: „Die würden das schon in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion machen.“ Das letzte Wort in der Sache hat in jedem Fall der Gemeinderat, der ein Tempolimit beschließen müsste.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
9° / 13°
Symbol bedeckt
Güssing
7° / 15°
Symbol bedeckt
Mattersburg
8° / 14°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
8° / 13°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
9° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.685 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
89.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
87.509 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Burgenland
Wohnbau unter Kuratel
„Neue Eisenstädter“: Grünes Licht für U-Ausschuss
Bei Kontrolle
Sattelzug mit kaputten Bremsen und Reifen gestoppt
„Wir fürs Tier“
Hilfe gesucht: Katzenhaus platzt aus allen Nähten
Zehn Fälle bekannt
Steirische Polizei forscht Serieneinbrecher aus
800 Weine
Die Winzer der Rot-Goldenen Traube auf einen Blick
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf