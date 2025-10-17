Hilfe gesucht: Katzenhaus platzt aus allen Nähten

„Wir fürs Tier“ bittet dringend um Spenden: „Wir wissen nicht mehr weiter.“ Wer mithelfen möchte, kann sich heute, Freitag, im Lokal „Die Bank“ in Oberwart informieren.
Eine Streunermama mit Babykatzen, die halb verhungert um Hilfe winselt. Verwaiste Katzenbabys, deren Mutter überfahren wurde. Alte, kranke Samtpfoten, die nach dem Tod des Besitzers vor die Tür gesetzt wurden: Täglich erreichen den Verein „Wir fürs Tier“ Meldungen von verzweifelten Anrainern oder Spaziergängern, die vor dem massiven Tierleid im Burgenland nicht die Augen verschließen. „Es sind zu viele“, sagt Alice Siebenbrunner, als sie die „Krone“ im Katzenhaus in Loipersdorf i. B. besucht. Hier päppelt sie mit ihrem Team kranke Tiere auf, lässt sie Vertrauen fassen, und vermittelt junge und alte Katzen an neue Besitzer.
Lange Warteliste
Doch die Lage ist fatal: „Wir haben eine lange Warteliste mit Katzen, die dringend Hilfe benötigen – von Streunern mit ihren Jungen bis hin zu Privatabgaben. Die Nächte werden immer kälter, fast alle Babykatzen, die wir derzeit aufnehmen, sind bereits krank, haben Schnupfen und Durchfall. Sie haben bei diesen Temperaturen kaum eine Chance, zu überleben – aber wir können nicht alle nehmen.“
Dringend finanzielle Unterstützung nötig
Hinzu kommen die horrenden Kosten für Tierarzt, Futter und Co. Denn obwohl der Verein sich um jene Fälle annimmt, für die von öffentlicher Seite niemand zuständig ist, lebt man ausschließlich von Spenden. Deshalb bittet man dringend um finanzielle Unterstützung. „Wir können das alleine nicht mehr stemmen“, sagt Siebenbrunner.
Spenden: „Wir fürs Tier Oberwart“
IBAN: AT68 5100 0902 1424 4900
Freiwillige Helfer und Für-immer-Zuhause gesucht
Wer selbst aktiv werden möchte – im Katzenhaus, bei der Tierrettung oder bei Events – kommt heute, Freitag, um 18 Uhr zum Infoabend ins Lokal „Die Bank“ nach Oberwart. Wer einer Katze ein neues Zuhause schenken möchte, meldet sich unter 0676/6412875.
