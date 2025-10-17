Hilfe gesucht: Katzenhaus platzt aus allen Nähten

Eine Streunermama mit Babykatzen, die halb verhungert um Hilfe winselt. Verwaiste Katzenbabys, deren Mutter überfahren wurde. Alte, kranke Samtpfoten, die nach dem Tod des Besitzers vor die Tür gesetzt wurden: Täglich erreichen den Verein „Wir fürs Tier“ Meldungen von verzweifelten Anrainern oder Spaziergängern, die vor dem massiven Tierleid im Burgenland nicht die Augen verschließen. „Es sind zu viele“, sagt Alice Siebenbrunner, als sie die „Krone“ im Katzenhaus in Loipersdorf i. B. besucht. Hier päppelt sie mit ihrem Team kranke Tiere auf, lässt sie Vertrauen fassen, und vermittelt junge und alte Katzen an neue Besitzer.