Steirische Polizei forscht Serieneinbrecher aus

Ermittlungserfolg nach einer Serie an Einbruchsdiebstählen in der Oststeiermark sowie im Südburgenland: Polizisten konnten einen 26-jährigen Rumänen ausforschen, der für zehn Einbrüche verantwortlich sein soll.
Ende Mai wurden auf einem Firmengelände im oststeirischen Friedberg mehrere Arbeitsgeräte gestohlen. Ein 26-jähriger Rumäne wurde als Tatverdächtiger ausgeforscht.
Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann insgesamt für zehn Einbruchsdiebstähle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie im Südburgenland verantwortlich sein soll. Dabei beläuft sich der Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.
Jetzt wurde der 26-Jährige aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in Tirol festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der Mann ist laut Polizei teilweise geständig.
