Sattelzug mit kaputten Bremsen und Reifen gestoppt

Weiterfahrt untersagt

Zusätzlich waren die Reifen beschädigt und hatten eine zu geringe Profiltiefe. Auch die Radlager waren ausgeschlagen. „Nur durch Zufall kam es zu keinem Verkehrsunfall“, heißt es von der Landespolizeidirektion. Der Sattelzug war von Rumänien nach Belgien unterwegs gewesen. Die Reise war aber schon in Nickelsdorf zu Ende. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten untersagt, die Anzeigen folgen.