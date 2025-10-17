Vorteilswelt
Bei Kontrolle

Sattelzug mit kaputten Bremsen und Reifen gestoppt

Burgenland
17.10.2025 14:04
Der Sattelzug war mit zwei Lkw beladen – bei kaputten Bremsen und Reifen.
Der Sattelzug war mit zwei Lkw beladen – bei kaputten Bremsen und Reifen.(Bild: LPD Burgenland)

Gleich zwölf schwerwiegende Mängel mit Gefahr in Verzug wies ein Sattelzug auf, den die Polizei in Nickelsdorf im Burgenland angehalten hat ...

Im Zuge einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Bremsen des Sattelanhängers – auf dem sich zwei schwere Lkw-Wracks befanden – nahezu ohne Funktion waren. Der Anhänger wurde lediglich durch die Zugmaschine gebremst.

Weiterfahrt untersagt
Zusätzlich waren die Reifen beschädigt und hatten eine zu geringe Profiltiefe. Auch die Radlager waren ausgeschlagen. „Nur durch Zufall kam es zu keinem Verkehrsunfall“, heißt es von der Landespolizeidirektion. Der Sattelzug war von Rumänien nach Belgien unterwegs gewesen. Die Reise war aber schon in Nickelsdorf zu Ende. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten untersagt, die Anzeigen folgen.

