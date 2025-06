Warum Merz nicht über Nord Stream sprechen will

Wenn Deutschlands neuer Kanzler Friedrich Merz am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump zum Antrittsbesuch im Oval Office des Weißen Hauses empfangen werden wird, ist wohl eines der Ziele, einen etwaigen Eklat durch zu vehementen Widerspruch zu vermeiden, sind die USA doch in jeder Hinsicht Deutschlands wichtigster Partner im Ausland. Also wird Merz wohl versuchen, das Thema um die Ostsee-Pipeline Nord Stream gänzlich zu umschiffen. Denn das wäre ein Streitthema.