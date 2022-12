Nord Stream: Neues Video weist auf Sabotage hin

Schäden am Meeresgrund dokumentiert

Bei der Expedition mit dem Schiff MV Beluga II untersucht Greenpeace, welche Folgen die schweren Explosionen an den beiden Nord Stream Pipelines Ende September und der dabei erfolgte Methangas-Austritt für Flora und Fauna in der Ostsee haben. Sie nahmen rund um eine Explosionsstelle von Nord Stream 1 Wasser- und Bodenproben, dokumentierten mit einem Tauchroboter die dabei entstandenen Schäden am Meeresgrund und platzierten dort eine Flagge mit dem Peace-Zeichen (Bild unten).