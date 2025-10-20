Im Video: Spartaner boxen sich durch den Prater!

So ehrlich muss man sein: Patrick hat Heimvorteil! Der waschechte Wiener kennt den Prater gut, rückt aber direkt von seinem „zweiten Zuhause“ an. „Wir hatten grad“, zwinkert der 32-Jährige beim Eintreffen, „einen Dreh im Stadion.“ Im einzigen, das für ihn zählt: im Hütteldorfer Allianz-Stadion. Rapidler durch und durch, schlägt Patrick auch im grün-weißen Boxclub zu.