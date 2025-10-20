Vorteilswelt
Vor royalem Live-Fight

Im Video: Spartaner boxen sich durch den Prater!

Sport-Mix
20.10.2025 15:11
Patrick Rainer (re.) und Fabian Rettenbacher schritten zum Duell im Prater.
Patrick Rainer (re.) und Fabian Rettenbacher schritten zum Duell im Prater.(Bild: Dworak/Wiesmeyer)

Am 25. Oktober prügeln sie sich im Schwechater Multiversum bei Sparta Royale 5 in einem Ring aus Heu, Plus-Abonnenten (hier Angebot holen!) sind auf krone.at live dabei. Wir baten die Spartaner Patrick Rainer und Fabian Rettenbacher schon vorab zum ultimativen Prater-Duell.

So ehrlich muss man sein: Patrick hat Heimvorteil! Der waschechte Wiener kennt den Prater gut, rückt aber direkt von seinem „zweiten Zuhause“ an. „Wir hatten grad“, zwinkert der 32-Jährige beim Eintreffen, „einen Dreh im Stadion.“ Im einzigen, das für ihn zählt: im Hütteldorfer Allianz-Stadion. Rapidler durch und durch, schlägt Patrick auch im grün-weißen Boxclub zu.

Anders Konkurrent Fabian, der per freundlichem Handshake begrüßt wird. „Fußball war nie meines“, zuckt der Salzburger mit den Schultern. Kampfsport eher. Wie er dazu kam? „Wahrscheinlich der falsche Freundeskreis“, lacht der 20-Jährige.

Dann wird’s ernst! Face-off vorm Jack-the-Ripper-Schloss, finstere Blicke, geballte Fäuste. Diese muss das Duo in Runde 1 des ultimativen Prater-Duells auch gleich einsetzen ...

Runde 1: Birne im Härtetest
Ab zum Boxautomaten neben der Silberbergwerk-Grottenbahn. Drinnen Kinderlieder und Kinderlachen, draußen kein Kindergeburtstag, sondern krachende Schläge. Patrick setzt sich mit 884 zu 850 durch, die Birne bleibt bewusstlos zurück.

Runde 2: Holt die Hämmer raus!
Dann gibt‘s wirklich was auf die Köpfe. Mit Hämmern werden aus Löchern lugende Aliens malträtiert, hier ist Tempo und Koordination gefragt. Beide geben Vollgas, schlagen sich gut. Doch diesmal sehen die Punkterichter Fabian klar vorne: 756 zu 465!

Gleichauf – oder doch nicht? Einer hat klar die Nase vorn.
Gleichauf – oder doch nicht? Einer hat klar die Nase vorn.(Bild: Dworak/Wiesmeyer, Sparta CF)

Runde 3: Zwei Wirkungstreffer entscheiden
Spannung pur, die finale dritte Runde muss die Entscheidung bringen. Jetzt braucht es Zielwasser am Wurfstand. Die Blechvögel zittern – und fallen der Reihe nach. Letztlich entscheiden zwei Wirkungstreffer mehr (14:12) von ...

... Fabian! Wir reißen seinen Arm in die Höhe, präsentieren der tobenden Menge (ein paar Kids betteln gegenüber um eine weitere Karussell-Fahrt) den Sieger nach Punkten. Patrick gratuliert seinem Gegner gelassen, schickt aber sofort nach: „Den richtigen Sieg hole ich mir bei Sparta Royale ...“

(Bild: Sparta)

Abo holen und mitfiebern!
Die fünfte Auflage steigt am 25. Oktober im Schwechater Multiversum, wo beinharte Boxkämpfe mit MMA-Handschuhen in einem Ring aus Stroh warten. Unsere PLUS-Abonnenten können das Fight-Spektakel wie immer im Livestream auf krone.at verfolgen. Noch kein Abo? Hier finden Sie unsere Angebote!

