Grant nach 0:3-Pleite

Prominenter Name bei Wiener Austria im Gespräch

Bundesliga
27.10.2025 20:06
Die Wiener Austria musste sich gegen Salzburg mit 0:3 geschlagen geben.
Die Wiener Austria musste sich gegen Salzburg mit 0:3 geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Das bittere 0:3 gegen Salzburg muss bei der Wiener Austria schnell aus den Köpfen raus. Indes ist Jörg Schmadtke ein heißer Kandidat für den Sportdirektor-Posten.

0 Kommentare

Hättiwari. Wie immer nach Spielen gegen Salzburg musste sich die Austria auch diesmal in den Allerwertesten beißen. Hätte der VAR bei den ersten beiden Gegentreffern eingegriffen. Hätte man die spielerisch und kämpferisch durchaus gute Leistung in Zählbares verwandelt. Hätte man nicht schon viermal daheim verloren …

Lesen Sie auch:
Highlights im Video
Austria bedient! Salzburg verlängert den „Fluch“
27.10.2025
Der „Fluch“ hält an
Effektive Salzburger lassen Austria keine Chance
26.10.2025

Ja, dann würde die Austria ganz vorne in der Tabelle mitmischen. „Mir tut es vor allem für die Fans leid“, meinte Aleks Dragovic nach dem 0:3. Das sich irgendwie nicht wie ein 0:3 anfühlte. „Wir waren bereit, haben auch gut nach vorne gespielt. Aber was soll ich groß reden, wir haben 0:3 verloren und Ende. Nach dem Rest fragt keiner mehr.“

Der Grant als violetter Antrieb
Trainer Stephan Helm ist überzeugt, dass die violette Welt am Samstag in der Südstadt gegen Hartberg schon anders ausschauen wird. „Es ist eine der Stärken dieser Mannschaft, dass sie immer wieder aufsteht, nie den gemeinsamen Weg anzweifelt und verlässt. Wir werden mit einem gewissen Grant an die nächsten Spiele herangehen und die Sache korrigieren.“

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: GEPA)

Werner schlägt Schmadtke vor
Der als Sportvorstand abgetretene Jürgen Werner hat mittlerweile einen Kandidaten für die Nachfolge vorgeschlagen: Jörg Schmadtke.

Jörg Schmadtke
Jörg Schmadtke(Bild: GEPA)

Der einstige Freiburg-Tormann war in dieser Position u. a. schon bei Liverpool, Köln und Wolfsburg aktiv.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
