Prominenter Name bei Wiener Austria im Gespräch

Ja, dann würde die Austria ganz vorne in der Tabelle mitmischen. „Mir tut es vor allem für die Fans leid“, meinte Aleks Dragovic nach dem 0:3. Das sich irgendwie nicht wie ein 0:3 anfühlte. „Wir waren bereit, haben auch gut nach vorne gespielt. Aber was soll ich groß reden, wir haben 0:3 verloren und Ende. Nach dem Rest fragt keiner mehr.“