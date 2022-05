Grüne Zukunft für Kärnten mit Wasserstoff

Seit 2020 wird an dem Projekt „H2 Carinthia“ gearbeitet, von der Umsetzung ist man nur noch wenige Schritte entfernt, wie auch Infineon-Vorstand Thomas Reisinger bestätigt: „Unsere Wasserstoff-Anlage geht in Villach bald in Betrieb. Es wird ein phänomenales Bild von europaweitem Strahlcharakter, weit über die Kärntner Grenzen hinaus.“ Schon jetzt benötigt der Mikrochiphersteller für laufende Prozesse Wasserstoff - der kommt durch 1000 Kilometer lange Pipelines und mit Lkw alles andere als CO2-sparsam in die Draustadt.