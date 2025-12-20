Kärnthema: Ausgezeichnete „Krone“-Journalistin

Clara Milena Steiner ist in diesem Newsroom als Chefin vom Dienst tätig, koordiniert die tagesaktuelle Arbeit ebenso wie unser Landes-Politikteam, ist aber auch im Dienstrad vertreten, werkt als Koordinatorin bundesweit, hilft in anderen „Krone“-Redaktionen aus – etwa bei Wahlen oder mit Reportagen z.B. über die Beerdigung von Königin Elizabeth II. oder die Krönung von König Charles III. in London und vielem mehr.