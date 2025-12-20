Vorteilswelt
Kärnthema: Ausgezeichnete „Krone"-Journalistin

Kärnten
20.12.2025 22:00
„Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher schreibt in seiner Kolumne Kärnthema über ...
„Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher schreibt in seiner Kolumne Kärnthema über Verschiedenstes, das unser Bundesland bewegt.(Bild: zVg, Krone Kreativ)

Nicht nur hausintern in der „Krone“ ist bekannt, dass diese Kollegin ausgezeichnet ist; ein echtes Allround-Talent. Clara Milena Steiner (31) ist nun vom Fachmagazin „Österreichs Journalist:in“ zum „Local Hero“ in Kärnten, also zur Regionaljournalistin des Jahres 2025, gewählt worden!

Es ist nicht die erste Auszeichnung: für Clara, die 2020 österreichweit unter den „Besten unter 30“ aufschien; für die „Kärntner Krone“, 2024 war ja Jennifer Kapellari zu Kärntens „Local Hero“ ernannt worden. Zweimal hintereinander diesen Titel in unseren Newsroom nach Klagenfurt auf den Krone Platz 1 zu holen, macht uns stolz!

Clara Milena Steiner ist in diesem Newsroom als Chefin vom Dienst tätig, koordiniert die tagesaktuelle Arbeit ebenso wie unser Landes-Politikteam, ist aber auch im Dienstrad vertreten, werkt als Koordinatorin bundesweit, hilft in anderen „Krone“-Redaktionen aus – etwa bei Wahlen oder mit Reportagen z.B. über die Beerdigung von Königin Elizabeth II. oder die Krönung von König Charles III. in London und vielem mehr.

Ein wahres journalistisches Mutter-Tochter-Power-Duo: Martina und Clara Milena Steiner, hier am ...
Ein wahres journalistisches Mutter-Tochter-Power-Duo: Martina und Clara Milena Steiner, hier am Landesfeiertag.(Bild: zVg)

Seit mehr als zehn Jahren im Team der „Krone“, hat Clara einen Master in Medien- und Kommunikationswissenschaft, absolvierte die Hans-Dichand-Akademie an der FH Joanneum in Graz und hat Journalismus sowieso von Klein auf mitbekommen und lieben gelernt. Mama Martina ist die bekannte Redakteurin des ORF Landesstudios Kärnten.

Porträt von Hannes Mößlacher
Hannes Mößlacher
Kärnten

