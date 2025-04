Strafverteidiger zu Änderungen im Sexualstrafrecht

230 Persönlichkeiten aus der heimischen Justizszene tauschten sich am ersten Aprilwochenende bei der 21. österreichischen Strafverteidigertagung in Salzburg aus. Dieses Mal lautete das Motto „He said. She said.“ – alles drehte sich um die Tücken des Sexualstrafrechts, wie etwa die kontradiktorischen Vernehmungen im Strafverfahren.