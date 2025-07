Insolvenz-Welle rollt weiter über die Steiermark

Immer mehr Anträge abgewiesen

In der Steiermark gab es im ersten Halbjahr 2025 258 eröffnete Firmeninsolvenzen (+ 1,2%). Was den Kreditschützern aber besonders Sorgen bereitet, ist der massive Anstieg an Verfahrensabweisungen mangels Masse (+ 29%). Demnach wurden in der Steiermark 151 Insolvenzanträge abgewiesen, weil kein kostendeckendes Vermögen vorhanden war.