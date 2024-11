Wie die Online-Bank N26 jetzt „ungebremst“ wächst

In 24 Märkten ist N26 schon aktiv. „Nächstes Jahr sollen weitere Märkte hinzukommen, vor allem in Osteuropa sehen wir noch gute Möglichkeiten“, so Stalf. Doch auch in den bestehenden Märkten ist noch viel Raum für Wachstum. „Unsere Bekanntheit liegt in den meisten Märkten unter 50 Prozent. Daher gibt es auch hier noch sehr viel aufzuholen“, so Tayenthal. In den großen Märkten Spanien, Frankreich und Deutschland sei man Marktführer, auch vor dem großen britischen Konkurrenten Revolut. Auch Italien ist ein wichtiger Markt, allerdings gelten hier noch Beschränkungen, die N26 bald loswerden will.